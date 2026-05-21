ИИ подсчитал 630 тысяч посетителей домов культуры Подмосковья

Искусственный интеллект через камеры системы «Безопасный регион» фиксирует посещаемость мероприятий в домах культуры Подмосковья. К проекту подключили 142 камеры в 50 учреждениях, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Система уже обработала 19,5 тыс. кадров с 2706 мероприятий и распознала 630,1 тыс. человек. Точность подсчета составляет 85 %.

Организаторы заранее вносят информацию о событии в профильную систему. Во время мероприятия камеры «Безопасного региона» фиксируют заполнение зала, после чего видеоданные анализирует ИИ. Результаты автоматически передаются в систему, где формируется отчет и наглядный дашборд с актуальной статистикой посещаемости.

Полученные данные помогают оперативно определять наиболее востребованные мероприятия и корректировать афишу на основе реальной статистики. Ознакомиться с другими практиками внедрения искусственного интеллекта в Московской области можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение и развитие ИИ соответствует задачам национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.