ИИ как угроза биобезопасности: Роспотребнадзор бьет тревогу

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Попова: есть риск создания искусственных токсинов с помощью нейросети

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о потенциальной опасности искусственного интеллекта для биологической безопасности человечества, сообщает RT .

По её словам, современные алгоритмы способны проектировать токсины, не существующие в природе, что открывает новые риски для мирового сообщества.

«ИИ-конструктор может проанализировать все возможные комбинации атомов и аминокислот, создав то, чего на планете никогда не было», — подчеркнула Попова.

Она отметила, что действующая Конвенция о запрете биологического оружия не учитывает новые технологические вызовы и требует дополнения.

На фоне стремительного развития нейросетей это предупреждение приобретает особую актуальность. Недавние сбои в работе ChatGPT лишь подтвердили необходимость жёсткого международного регулирования ИИ-технологий. Попова призвала к созданию новой правовой базы, которая предотвратит злоупотребление искусственным интеллектом в опасных сферах.