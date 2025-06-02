ИИ будет следить за содержанием парков Подмосковья

Заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин сообщил, что в подмосковных парках испытывают камеры наблюдения с искусственным интеллектом (ИИ). Они будут следить за порядком.

«В этом году мы запускаем пилотный проект по использованию искусственного интеллекта посредством камер „Безопасного региона“ по контролю парков. У нас 10 муниципалитетов задействовано. К 30 сентября мы должны получить итог», — сказал Хайкин во время совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

Он выразил уверенность в том, что пилотный проект принесет положительные результаты. С 2026 года такая практика перейдет на другие парки региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание, что сейчас в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому их работа особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем, которая прозвучит сегодня, — мы расскажем, что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.