Игрушки Лабубу с лицами Лаврова и Набиуллиной продают в Сети за 100 тыс рублей

На маркетплейсах в России появились объявления о продаже уникальных игрушек Лабубу с лицами российских политиков и других значимых деятелей. Игрушки с лицами министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной можно купить за 100 тыс. рублей, сообщает ТАСС .

На разных интернет-сайтах начали продавать особенные мягкие игрушки Лабубу, на которых изображены лица знаменитых политиков из России. Цены на такие необычные игрушки достигают 100 тыс. рублей.

Эти плюшевые сувениры впервые показали публике на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 18 по 21 июня. На игрушках можно увидеть лица главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал появление в продаже Лабубу со своими лицом. Он заявил, что хотел бы получить две такие игрушки в подарок для дочерей.