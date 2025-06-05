Игорь Брынцалов подвел первые итоги Народной программы «Единой России»

Секретарь подмосковной «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал в интервью РИАМО о первых итогах Народной программы, которая стартовала в 2021 году.

По словам спикера Мособлдумы, уже сегодня можно подвести промежуточные итоги, которые демонстрируют серьезные успехи в воплощении инициатив партии. К настоящему времени удалось реализовать новые социальные программы, провести ремонт дорожного полотна, модернизировать инфраструктуру, а также повысить качество медицинского обслуживания и образования.

«В следующем году мы уже сможем отчитаться перед избирателями за все объекты и мероприятия, а также принятые законы. К 2026 году, уверен, мы придем практически к 100%-м показателям исполнения наказов по ключевым направлениям, таким как социальная политика, здравоохранение, городская среда, культура и спорт», — сказал Брынцалов.

Некоторые из наказов уже выполнены. Например, в октябре 2024 года в Серпухове был сдан в эксплуатацию пешеходный переход через железнодорожные пути. Конструкция оснащена прозрачным остеклением, лестницами и лифтами, что обеспечивает удобство для всех групп населения.

Еще один завершенный проект — строительство пожарного депо в Лунево (Солнечногорский городской округ), которое завершилось в апреле 2024 года. На территории возведено модульное здание с помещениями для диспетчерской службы, пожарных машин и специального оборудования, необходимого для оперативной работы.

«Выполнен наказ по рекультивации полигона ТКО „Воловичи“. Рекультивация площадки стартовала в конце 2021 года. Он был одним из самых сложных и проблемных объектов приема отходов, который вызывал постоянные нарекания жителей близлежащих поселений. Работы завершены в октябре 2024 года. После рекультивации объекта улучшилось качество жизни около 45 тысяч человек», — уточнил Игорь Брынцалов.

В сфере образования также есть значимые достижения: 1 сентября 2023 года после капитального ремонта распахнула двери Гимназия № 17 в Королеве — самая крупная в Подмосковье среди участников программы реновации. А в сентябре 2024 года в Орехово-Зуеве начал работу новый корпус «Морозовской школы» площадью свыше 10 000 кв. метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.