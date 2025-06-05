Игорь Брынцалов рассказал о реализации наказов жителей Московской области

Секретарь подмосковной «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал в интервью РИАМО о том, как исполняются наказы жителей Московской области, о контроле со стороны депутатского корпуса и партийцев, и о результатах, которых удалось достичь.

— Игорь Юрьевич, вы недавно посещали Богородский округ, где осматривали строящиеся социальные объекты в рамках Народной программы. Расскажите подробнее.

В городских округах, закрепленных за мной лично – Реутове и Балашихе, — на постоянной основе провожу контроль объектов капремонта и строительства социально-значимых объектов. Это неотъемлемая часть моей депутатской деятельности. На днях, по приглашению секретаря местного отделения «Единой России», главы Богородского городского округа Игоря Сухина, вместе с активными жителями посетил ряд объектов в рамках реализации Народной программы.

Сразу отмечу, люди их ждут давно. Особенно новую поликлинику в микрорайоне «Заречье». Это был один из главных наказов в округе. Встретился с представителем компании-подрядчика и жителями, которые входят в общественный совет при реализации объекта. Обсудили ход работ и качество используемых материалов. Важно, чтобы все этапы строительства проходили в соответствии с установленными стандартами и требованиями. Меньше чем через год местные жители смогут посещать современное медицинское учреждение.

В целом в Подмосковье высокие темпы строительства и капитального ремонта объектов здравоохранения. Это очень важная и чувствительная тема для каждого жителя.

Также проверил ход капремонта Центра дополнительного образования для детей и взрослых – важный социальный объект, ремонт которого стартовал в начале этого года. Здесь будет проведено полное обновление фасадов, кровли, внутренних помещений и инженерных сетей, благоустройство прилегающей территории. Сейчас готовность объекта составляет 35%.

Сдача в эксплуатацию намечена на декабрь этого года, а в начале 2026 года жители уже смогут посетить модернизированный Центр допобразования, где будут проводиться спортивные и культурно-массовые мероприятия. И поликлиника, и Центр дополнительного образования вошли в наказы жителей в 2021 году.

Сейчас идет активный сезон строительства и благоустройства социальных объектов, поэтому крайне важно, чтобы депутаты совместно с секретарями местных отделений координировали ход работ, сроки и качество. Регулярные выездные проверки и встречи с подрядчиками помогут выявить возможные проблемы на ранних стадиях и оперативно их решить. Также важно учитывать мнение жителей, чтобы все новые объекты соответствовали их ожиданиям и потребностям.

— Игорь Юрьевич, Народная программа «Единой России» была принята в 2021 году, сейчас уже можно озвучить результаты, что было сделано?

Сегодня мы уже можем говорить о предварительных итогах, которые свидетельствуют о значительном прогрессе в реализации инициатив. Мы смогли запустить новые социальные проекты, отремонтировать дороги, обновить инфраструктуру и улучшить доступ к медицинским и образовательным услугам.

В следующем году мы уже сможем отчитаться перед избирателями за все объекты и мероприятия, а также принятые законы. К 2026 году, уверен, мы придем практически к 100%-м показателям исполнения наказов по ключевым направлениям, таким как социальная политика, здравоохранение, городская среда, культура и спорт.

Уже сейчас по ряду сфер все наказы исполнены. Так, например, в октябре 2024 году был исполнен наказ по строительству пешеходного перехода через железнодорожные пути в городе Серпухов. Новый разноуровневый пешеходный переход полностью остеклен, оборудован лестничными сходами и лифтами, что делает его доступным для всех категорий граждан.

Завершено строительство пожарного депо в поселке Лунево городского округа Солнечногорск в апреле 2024 года. Как итог – возведено модульное строение пожарного депо, где размещаются дежурно-диспетчерская служба, пожарные автомобили и другое оборудование, необходимое для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

Выполнен наказ по рекультивации полигона ТКО «Воловичи». Рекультивация площадки стартовала в конце 2021 года. Он был одним из самых сложных и проблемных объектов приема отходов, который вызывал постоянные нарекания жителей близлежащих поселений. Работы завершены в октябре 2024 года. После рекультивации объекта улучшилось качество жизни около 45 тысяч человек.

1 сентября 2023 года после капремонта открылась Гимназия №17 в Королеве. Это самая крупная из гимназий в Московской области, вошедших в программу капремонта в 2023 году. В сентябре 2024 года открыт новый корпус «Морозовской школы» в Орехово-Зуеве общей площадью более 10 тысяч квадратных метров.

— А есть среди наказов жителей те, которые реализовать не удалось?

Вы правы, некоторые из наказов жителей являются серьезными инфраструктурными проектами, требующие значительного финансирования, в том числе, из федерального бюджета. Поэтому и сроки исполнения могут быть увеличены.

Как пример, строительство дамбы для защиты района Российского центра программирования в Дубне. Проект с общей стоимостью 10 млрд рублей, его реализация будет завершена в 2028 году.

Чувствительная тема для Подмосковья – это вопросы реконструкции систем водоснабжения и водоотведения. Требуется серьезное финансирование, имеются дорожные карты по каждому проблемному объекту. Так, например, строительство очистных сооружений в Дмитрове и Можайске будет реализовано в 2027-2028 годах. Ремонт коллектора в Пушкинском городском округе планируется на 2027 год. В свою очередь в 2028 году будет реализовано строительство блочно-модульной котельной во Власихе. Несмотря на сроки, ни один вопрос мы не снимаем с контроля!

— Депутатский корпус работает в округах, и понятно, что с 2021 года запросы и ожидания людей меняются, обновляется ли программа?

Программа партии — это «живой документ», меняется контекст, время и запросы от муниципалитетов, поэтому мы приняли решение дополнять программу новыми наказами жителей, уже принято в работу 40 тысяч таких обращений, 19 тысяч на сегодняшний день – исполнены.

В свою очередь депутатский корпус «Единой России» ведет контроль объектов строительства и капитального ремонта, информирует о ходе работ и в случае задержки сроков или неисполнения обязательств подрядчиками реагирует на поступающие жалобы и вопросы.

— Вы сказали, что программа партии меняется. Речь идет, в том числе, о наказах в рамках помощи нашим Героям и их близким?

Да, это большой блок работы нашей партии. Мы сразу включились в сбор гуманитарной помощи для фронта и для приграничных территорий. Объединили тысячи неравнодушных людей, отправляли фуры еженедельно. Только с начала этого года партийцами направлено порядка 1,5 тысяч тонн гуманитарной помощи нашим бойцам.

Здесь их семьи не остались без нашего внимания. Сразу закрепили депутатов за семьями, чтобы ни одна жена, мама, дети наших Героев не остались одни.

Проводится огромная работа и в части законодательства. Всего на федеральном уровне принято 130 мер поддержки участников СВО и их семей, на региональном – 29 мер, начиная от выплат и льгот до реабилитации и трудоустройства.

И это работа не останавливается. В мае приняли еще два закона, направленных на помощь нашим бойцам. Это закон об обязательном трудоустройстве ветеранов боевых действий в рамках квотирования рабочих мест. И о приоритетном порядке в отношении участков СВО при заключении социального контакта.

Эти и другие инициативы рождаются из нашего общения с бойцами и их близкими. Будем эту работу продолжать.