Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что «нормальная» женщина никогда не выйдет замуж за турка. Это делают «идиотки под влиянием турецких сериалов», сообщает радиостанция «Говорит Москва» .

Милонов уверен, что женщина из России, если она «нормальная», хочет выйти замуж исключительно за русского парня. При этом он подчеркнул, что есть исключения. Женщины, которые выходят замуж за турецких мужчин, по мнению депутата, — не лучшая часть общества.

Он предполагает, что у них есть какие-то проблемы или злоупотребления, но в России есть право выбора «быть дурочкой» и наказания за это нет. А вообще, депутат считает, что все дело в турецких сериалах.

«Извините меня, какая-нибудь идиотка посмотрит этот сериал, подумает: как там хорошо, какие там заботливые турецкие мужчины, какая Османская империя симпатичная. Ведь там не показывают правду, как людям животы вспарывали, как беременных женщин османы убивали», — заявил Милонов.

Также он отметил, что в сериалах показывают только рахат-лукум, от которого сахарный диабет развивается. Более того, депутат напомнил, что Россия 7 раз воевала с Турцией.

Ранее Милонов заявил, что тех, кто навязывает детям празднование Дня святого Валентина, нужно наказать по статье о развращении несовершеннолетних.

