Идет прием заявок на участие в студенческих экспедициях по России

Стартовал прием заявок на участие в студенческие экспедиции «Ялуторовский тракт: маршруты поддержки для каждого ребенка», «В холодный край с горячим сердцем — врачи по следам мамонтов» и «Театральная лаборатория „Туманы Кильполы“». Экспедиции состоятся в рамках программы «Открываем Россию заново» , которая реализуется НИУ ВШЭ совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» и программой Росмолодежи «Больше, чем путешествие» при поддержке Русского географического общества, сообщили организаторы.

Экспедиция «Ялуторовский тракт: маршруты поддержки для каждого ребенка» пройдет с 28 июня по 5 июля 2026 года в Тюменской области. Организатором экспедиции выступает Тюменский государственный университет. Участники отправятся в Ялуторовский район Тюменской области, чтобы помогать детям с особыми образовательными потребностями и их семьям. Прием заявок до 12 апреля.

Цель экспедиции «Ялуторовский тракт: маршруты поддержки для каждого ребенка» — поддержка семей с детьми с особыми образовательными потребностями. Во время экспедиции студенты проведут диагностические и коррекционно-развивающие занятия с детьми, будут консультировать родителей по вопросам развития, социализации и адаптации, а также создадут прикладные продукты, которые останутся в Ялуторовском районе и могу использоваться семьями и после окончания экспедиции. Такими продуктами станут печатная карта-схема «Навигатор возможностей» (будет содержать советы для родителей, краткое описание доступных локаций и истории успеха местных семей), а также Банк игр «Играем и развиваемся на Ялуторовском тракте», в котором будут игры и занятия, сгруппированные по локациям (дом, улица, природа) с обязательным использованием историко-культурного колорита Ялуторовска.

В участниках экспедиции организаторы ждут студентов, которые специализируются на дефектологическом образовании, педагогике и клинической психологии, педагогическом образовании, журналистике и медиакоммуникациях, а также дизайне. Студенты, ставшие участниками данной экспедиции, получат реальные кейсы в портфолио, опыт работы с детьми и семьями в полевых условиях, проектную и исследовательскую практику в формате «обучение служением» и многое другое.

Экспедиция «В холодный край с горячим сердцем — врачи по следам мамонтов» пройдет с 22 по 30 июля 2026 года в Республике Саха (Якутия). Организатором экспедиции выступает Иркутский государственный медицинский университет. Команда студентов поедет в Якутию, чтобы собрать данные и создать первую интерактивную карту медицинского и доступного туризма. Прием заявок до 12 апреля.

Миссия экспедиции «В холодный край с горячим сердцем — врачи по следам мамонтов» — создать карту, которая станет навигатором для людей с хроническими заболеваниями и ОВЗ. Людям с особыми потребностями важно понимать, какой туристический маршрут безопасен и посилен, какие объекты готовы принимать гостей с ОВЗ, где можно получить медицинскую помощь или консультацию, какие местные практики народной медицины действительно работают. Карта, которую создадут студенты в рамках экспедиции, объединит безопасные маршруты, объекты с доступной средой и аутентичные практики народной медицины.

Участники экспедиции будут исследовать медицину региона, встречаясь с представителями системы здравоохранения и собирая информацию о маршрутизации пациентов и доступности помощи. Также студенты проверят туристические маршруты и ключевые локации Республики Саха (в том числе Ленские столбы, «Царство вечной мерзлоты» и другие места) на доступность, зафиксируют инфраструктурные барьеры и риски, условия для людей с разными типами ограничений, а также разработают рекомендации по подготовке к маршруту. Помимо этого, участники соберут истории жителей и практики народной медицины. Полученные данные лягут в основу как интерактивной карты медицинского и доступного туризма региона, так и других медиапродуктов.

На экспедицию «В холодный край с горячим сердцем — врачи по следам мамонтов» зовут преимущественно студентов медицинских направлений, но также ждут веб-разработчиков и медиаспециалистов.

Экспедиция «Театральная лаборатория „Туманы Кильполы““ пройдет со 2 по 15 июля 2026 года в Республике Карелия. Организатором экспедиции выступает Кружковое движение НТИ. Цель экспедиции — конструировать новые нарративы для популяризации Русского Севера и консолидации местного сообщества. Прием заявок до 13 апреля.

Команда экспедиции поедет в Карелию на остров Кильпола, чтобы создать иммерсивную театральную постановку по мотивам локальной истории, мифов и легенд острова. Через художественные средства (драматургию, сценографию, мультимедиа) спектакль раскроет прошлое, настоящее и будущее острова и будет транслировать ценности Русского Севера.

Работа экспедиции будет состоять из нескольких этапов. До начала участники под руководством наставников и организаторов познакомятся с локальными историями, мифами и легендами, продумают базовую сценографию будущего спектакля и напишут сценарий. Во время самой экспедиции студенты подготовят локации, костюмы и реквизит, и, разумеется, отрепетируют иммерсивный спектакль и выступят с ним перед местным сообществом. Уже после отъезда с острова Кильпола участники трансформируют постановку для других площадок (с потенциальным показом в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Карелия), и подготовят документы и скрипты для использования спектакля Кружковым движением НТИ и национальным парком «Ладожские шхеры» для вовлечения молодежи в тематики Русского Севера.

На экспедицию «Театральная лаборатория „Туманы Кильполы“» ждут студентов творческих специальностей, которым предстоит взять на себя роли помощника режиссера, художника-постановщика, костюмера, декоратора, актеров, исполнителей хореографических номеров, а также работников сцены.

Заявки на экспедиции могут студенты, магистранты и аспиранты любого вуза страны, в том числе иностранные студенты. Возраст участников — от 18 до 35 лет. В рамках программы участникам экспедиций оплачиваются затраты на проезд до места проведения экспедиции и обратно, а также питание и проживание.