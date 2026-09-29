Идеальные ответы на собеседовании настораживают работодателей

Операционный директор Selecty Ксения Шереметьева предупредила: слишком гладкий ответ на собеседовании может вызвать подозрения в использовании ИИ, сообщает Газета.ru .

Кандидаты используют нейросети для подготовки резюме и тестовых заданий. Во время онлайн-собеседования ИИ-помощник может распознать вопрос рекрутера и предложить готовый ответ. В таком случае работодатель рискует оценить работу программы вместо знаний человека.

По словам Шереметьевой, в российской сфере информационных технологий попытки повлиять на результаты отбора с помощью ИИ или недостоверных данных в резюме заметны на массовых позициях, в том числе среди специалистов по тестированию, аналитиков и специалистов по данным. На вакансии с точечным подбором такие случаи встречаются реже.

Работодатели чаще просят кандидатов объяснить ход рассуждений, развить ответ или разобрать неожиданную ситуацию. Шереметьева советует указывать в резюме конкретные проекты и результаты, не приукрашивать опыт и быть готовым ответить за результат работы с ИИ.

«Для работодателя сегодня важно не столько поймать кандидата на использовании нейросети, сколько понять, где заканчивается помощь ИИ и начинаются реальные знания человека. Поэтому собеседования будут все больше смещаться от заученных ответов к проверке опыта и логики», — заключила Шереметьева.

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