И вашим, и нашим: бренд-шеф Прокофьев оценил меню на ПМЭФ

Меню на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году составлено так, чтобы подчеркнуть характер русской кухни и понравиться разным гостям, сообщил РИАМО бренд-шеф крупной компании и историк кулинарии Антон Прокофьев.

«Задача таких мероприятий не столько впечатлить гостей кулинарными шедеврами, сколько сбалансировать меню так, чтобы не отпугнуть, но при этом подчеркнуть какие-то национальные особенности», — отметил Прокофьев.

По его словам, выполнить эту задачу удалось в полной мере. Например, в меню есть и интернациональные блюда, одно из них — утка с пастернаком и вишней. Есть акценты на традиционных русских блюдах: заливное, холодец, щи с квашеной капустой — это классика.

«Что называется, „и вашим, и нашим“. Сбалансированное меню, в котором есть международное, и блюда, подчеркивающие русские кулинарные традиции», — заключил бренд-шеф.

