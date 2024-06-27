Хуснуллин отметил вклад Подмосковья в восстановление новых регионов РФ

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил вклад Московской области в восстановление и развитие новых регионов. Подмосковье показало один из лучших результатов работы, сообщается на сайте правительства России.

Хуснуллин провел совещание с главами регионов, которые взяли шефство над ЛДНР, Запорожской и Херсонской областями. Они обсудили проведение восстановительных работ, развитие инфраструктуры, строительство жилья, а также наметили планы до 2029 года.

«Хочу поблагодарить за хорошую динамику и высокое качество работ Брянскую, Нижегородскую, Тульскую, Московскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург», — заявил Хуснуллин.

Работы по восстановлению новых регионов ведут 82 шефа-региона. В данный момент задача властей состоит в формировании комплексной социально-экономической программы развития до 2030 года. Хуснуллин призвал особое внимание уделить строительным работам на образовательных объектах и завершению подготовки к осенне-зимнему периоду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что со стороны Подмосковья продолжается поддержка Новоазовского и Тельмановского районов Донецкой Народной Республики.

«По Вашему распоряжению регионы России вносят свою лепту. У нас — Новоазовский и Тельмановский районы ДНР. Мы там вместе с федеральными проектами реализуем все самое важное: школы, детские сады — все то, что важно для жизни», — сказал Воробьев.