Воробьев: Подмосковье продолжает помогать Новоазовскому и Тельмановскому районам

Со стороны Подмосковья продолжается поддержка Новоазовского и Тельмановского районов Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«По Вашему распоряжению регионы России вносят свою лепту. У нас — Новоазовский и Тельмановский районы ДНР. Мы там вместе с федеральными проектами реализуем все самое важное: школы, детские сады — все то, что важно для жизни», — сказал Воробьев.

По его словам, приятно, что большое количество людей туда возвращается.

«На встрече с главами этих районов и губернатором мы также это обсуждали», — добавил Воробьев.