Хулиганы в Подмосковье выстрелили в кота Моржа 21 раз

В Пушкинскую ветеринарную станцию доставили кота по кличке Морж, который получил 21 пулю от обстрелявших его из пневматического оружия хулиганов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Животное было ранено в области поясницы, таза и шеи. Ветеринары провели операцию, в ходе которой удалили пули из тела котика и обработали раны.

Моржу назначили антибиотикотерапию и местные обработки для скорейшего выздоровления.

В ведомстве призвали проявлять внимание и быть ответственными по отношению к животным. О случаях жестокого обращения с ними можно сообщить по номеру 8-800-600-70-82.

В ведомстве напомнили, что за жестокое обращение с животными законодательство предполагает большие штрафы или тюремное заключение на срок от 3 до 5 лет.