Хулиганы в Подмосковье выстрелили в кота Моржа 21 раз
Фото - © Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В Пушкинскую ветеринарную станцию доставили кота по кличке Морж, который получил 21 пулю от обстрелявших его из пневматического оружия хулиганов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.
Животное было ранено в области поясницы, таза и шеи. Ветеринары провели операцию, в ходе которой удалили пули из тела котика и обработали раны.
Моржу назначили антибиотикотерапию и местные обработки для скорейшего выздоровления.
В ведомстве призвали проявлять внимание и быть ответственными по отношению к животным. О случаях жестокого обращения с ними можно сообщить по номеру 8-800-600-70-82.
В ведомстве напомнили, что за жестокое обращение с животными законодательство предполагает большие штрафы или тюремное заключение на срок от 3 до 5 лет.