Художница из Балашихи вернулась из арктической экспедиции

Научно-экспедиционное судно Росгидромета «Михаил Сомов» завершило первый в 2025 году рейс по обеспечению труднодоступных полярных станций на Севморпути. В рейсе, помимо специалистов, принимала участие группа художников из разных регионов России, в том числе Евгения Малина из Балашихи, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Евгения Малина — член Союза художников России и организатор проекта «Северные пленэры Арктика». Она провела в арктических широтах две недели вместе с художниками из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

В ходе экспедиции участники писали этюды с натуры как на борту судна, так и во время высадок на берег. В сложных условиях, при минусовых температурах, шквалистом ветре и высокой влажности художники ежедневно проводили по 6–9 часов на пленэрах.

«Арктика — это край, где все обостряется: восприятие цвета, ощущение пространства, само течение времени. Для художника это очень важно. С первой поездки в Архангельскую область в 2017 году я все чаще стремилась на север — и в итоге оказалась здесь», — рассказала Евгения Малина.

Каждый из участников экспедиции создал около 40–50 этюдов, которые лягут в основу пяти крупных работ. Эти картины будут представлены на отчетной выставке, посвященной Арктике, которая откроется в Архангельске в сентябре 2025 года.

В следующий рейс по снабжению полярных станций «Михаил Сомов» отправится 8 июля. В этот день пройдет церемония торжественных проводов судна в рейс, приуроченная к его 50-летию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.