Художники создают в Красногорске крупнейший городской мурал

Победители конкурса «Город в цвете» расписывают стену площадью более 3 тыс. квадратных метров в Яблоневом сквере Красногорска. Мурал станет крупнейшим изображением в истории города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Художники планируют завершить мурал в Яблоневом сквере к концу декабря. Роспись посвятили природе: на стене изображают яблони, другие растения и птиц. Композиция разворачивается от лета к весне, показывая фрукты в разное время года.

Проект выбрали на конкурсе «Город в цвете», который провела администрация Красногорска. Уличные художники разработали и защитили эскизы масштабного граффити. Победители получили право реализовать свой проект, сертификат им лично вручил глава Красногорска Дмитрий Владимирович Волков.

Над муралом работают коренные красногорцы, стрит-арт-художники братья Михаил и Сергей Ерофеевы, а также преподаватель Красногорской детской художественной школы Сергей Иванов. К команде присоединились художники из Москвы, Подмосковья, Йошкар-Олы и Нижнего Новгорода.

Сергей Ерофеев пояснил, что при создании уличной картины необходимо строго соблюдать технологию. Стену предварительно очистили, загрунтовали и обезжирили. Для росписи используют специальные фасадные краски.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.