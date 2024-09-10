Huawei презентовала первый в мире складной смартфон из трех секций
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Китайская компания Huawei представила новейшую разработку — первый в мире складной смартфон из трех секций, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Презентация телефона прошла в Шэнчьжене. Смартфон получил название Mate XT. Над созданием устройства работали пять лет.
Диагональ экрана телефона составляет 10,2 дюйма, ширина — 3,6 миллиметра. Ключевая особенность смартфона заключается в том, что он может складываться втрое.
Гаджет представлен в красном и черном цветах.
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