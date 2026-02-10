Слишком высокая подушка негативно сказывается на качестве сна и ухудшает ночное восстановление организма, сообщила РИАМО сомнолог компании «Артрейд» Татьяна Титова.

«Здоровый сон — это не только количество проведенных в постели часов. Это качество условий, в которых эти часы проходят. Гигиена сна начинается с мелочей, которые определяют глубину восстановления организма. И подушка — один из ключевых факторов, который влияет на биомеханику тела во время сна», — отметила эксперт.

Как неправильная подушка вредит здоровью

Подушка напрямую влияет на положение шеи, кровоснабжение головного мозга и степень расслабления мышц. По словам Титовой, шейный отдел позвоночника — наиболее подвижная и чувствительная его часть, через которую проходят сосуды, питающие мозг. Важно, чтобы во время сна шея находилась в естественном, нейтральном положении, сохраняя природный изгиб позвоночника и позволяя мышцам расслабиться.

Подушка поддерживает этот изгиб, равномерно распределяет нагрузку, обеспечивает свободное дыхание и способствует хорошему самочувствию в течение дня.

Если подушка чрезмерно высокая или мягкая, это нарушает естественный баланс. Шея оказывается в неестественном положении, мышцы напряжены, что воспринимается мозгом как сигнал опасности. Это активизирует симпатическую нервную систему, провоцирует частые микропробуждения, ухудшает фазу глубокого сна и нарушает структуру быстрого сна. Даже если человек не просыпается полностью, нарушение архитектуры сна препятствует полноценному восстановлению.

Какую подушку выбрать

Высокие подушки (11–15 см) создают избыточное давление в области шеи и таза, что вызывает дискомфорт и ухудшает качество ночного отдыха.

Во сне на спине высокая подушка поднимает голову, наклоняя шею вперед, напрягает основание черепа, ухудшает кровоток и питание мозга, давит на межпозвоночные диски, вызывает спазмы и может затруднять дыхание, усиливая храп, а в положении на боку шея неестественно изгибается.

Это может привести к скованности в шее, головным болям, поверхностному сну, проблемам с дыханием, храпу и утренним отекам.

«Если вы замечаете дискомфорт в шее, боли по утрам или частые ночные пробуждения — возможно, стоит проверить высоту вашей подушки и попробовать более низкие модели. Низкая поддерживающая подушка помогает голове и шее сохранять нейтральное положение — это когда шея не согнута ни вперед, ни назад, ни в сторону», — рекомендовала сомнолог.

Такая подушка способствует сохранению естественного изгиба шеи, расслаблению мышц, выравниванию позвоночного столба, равномерному распределению нагрузки, свободному дыханию и нормальному кровообращению. Для сна на спине необходима небольшая поддержка головы, а для сна на боку — заполнение пространства между шеей и плечом.

По словам эксперта, идеальная подушка должна быть не слишком высокой и мягкой, а скорее поддерживающей и умеренно низкой, особенно в области шеи. Выбирать следует подушку высотой около 7 см, при сне на спине это обеспечит оптимальный баланс между поддержкой и расслаблением.

Исследования показывают, что правильно подобранная высота подушки позволяет уменьшить болевые ощущения, сократить количество ночных пробуждений и повысить комфорт во время сна, способствуя стабильной структуре сна и более эффективному восстановлению.

