HR-специалист рассказала, как разрешить конфликты на удаленной работе

Недопонимания в любом коллективе неизбежны. Для их разрешения на дистанции важно следовать простым правилам: регулярно проводить видеоконференции для выражения эмоций и обсуждений, активно участвовать в виртуальном общении (всегда отвечать на письма и сообщения) и письменно подтверждать договоренности, рассказала РИАМО эксперт по управлению человеческими ресурсами, член ассоциации консультантов по подбору персонала (АКПП), победитель премии People Awards 2024 в номинации «HR-эксперт года» по версии журнала Teens and People Диана Махмутова.

Она подчеркнула, что конфликты должны быть решены продуктивно и спокойно, избегая накала эмоций. Желательно, чтобы эти встречи сопровождал сотрудник из HR в роли медиатора. Этот подход не только снижает уровень эмоционального стресса, но и способствует более продуктивному разрешению конфликтов.

«Открытость, уважение к личной жизни коллег, интерес к их увлечениям и мнениям укрепляют межличностные связи в коллективе. Развитая корпоративная культура является важнейшим инструментом поддержания здоровой атмосферы в коллективе и благополучия сотрудников. Это могут быть онлайн-тренинги, корпоративные игры, командные соревнования и даже совместные командные выезды на прогулки по подготовленным тропам на равнинной местности или в горах», — рассказала Махмутова.

Все перечисленные форматы общения приносят удовлетворение только при наличии доверия между коллегами и руководством. Руководитель должен быть уверен в ответственности и самостоятельности своих сотрудников, чтобы личное общение не мешало профессиональному выполнению обязанностей.

«Следуя этим стратегиям, вы сможете минимизировать стресс, связанный с удаленной и гибридной работой, укрепить как профессиональные, так и личные связи, а также повысить профессиональный уровень команды благодаря здоровой психологической атмосфере», — заключила специалист.