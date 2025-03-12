HR-специалист рассказала, как еще на этапе интервью выявить токсичного кандидата

Ирина Филимоненко, специалист по подбору персонала, рассказала, как еще на этапе интервью выявить токсичного сотрудника, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В поведении такого кандидата легко заметить определенные «красные» флаги, например, он резко реагирует на вопросы, перекладывает вину и ответственность за ошибки на проекте, делится только отрицательным опытом о прошлых местах работы и так далее. Также может быть полезным дополнительный сбор информации о человеке через заказчиков и знакомых, которые могли работать в этой компании. Предоставленные самим кандидатом письма и контакты могут быть подставными.

При построении корпоративной культуры важно уметь давать обратную связь и создавать атмосферу поддержки. В критических для команды условиях должен работать принцип взаимопомощи и решения проблем силами всей команды. Филимоненко рекомендовала проводить собрания со всеми сотрудниками, чтобы поддерживать связь между ними и обсуждать вопросы и находить решения.

«При этом часто хорошая работа воспринимается как что-то само собой разумеющееся, в то время как большая часть энергии уходит на обсуждение сложных или конфликтных ситуаций. Напряжение тоже нужно снимать, например, обсуждением достижений команд», — добавила эксперт.