HR-консультант объяснила, можно ли публиковать фото с корпоратива
HR-консультант Антонина Болгова заявила, что работодатели не могут формально запретить сотрудникам выкладывать фото с корпоративов. Но кадры с брендом, офисом или коллегами несут репутационные риски, сообщает NEWS.ru.
Болгова отметила, что компания вправе защищать конфиденциальность, клиентов и внутренние процессы. При этом жесткий запрет на публикации, по ее словам, чаще дает обратный эффект.
Эксперт пояснила, что сотрудники воспринимают такой запрет как контроль и нарушение личных границ. Это может привести к скрытым публикациям, токсичности и снижению доверия внутри команды.
Болгова считает, что компаниям эффективнее заранее договориться о правилах съемки. В гайдлайнах нужно указать, что можно снимать, какие форматы допустимы и где проходит граница приватности.
Эксперт добавила, что осознанность работает лучше давления. Главная задача — выстроить культуру, при которой сотрудники сами не захотят навредить компании.
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