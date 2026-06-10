HR-консультант объяснила, можно ли публиковать фото с корпоратива

HR-консультант Антонина Болгова заявила, что работодатели не могут формально запретить сотрудникам выкладывать фото с корпоративов. Но кадры с брендом, офисом или коллегами несут репутационные риски, сообщает NEWS.ru .

Болгова отметила, что компания вправе защищать конфиденциальность, клиентов и внутренние процессы. При этом жесткий запрет на публикации, по ее словам, чаще дает обратный эффект.

Эксперт пояснила, что сотрудники воспринимают такой запрет как контроль и нарушение личных границ. Это может привести к скрытым публикациям, токсичности и снижению доверия внутри команды.

Болгова считает, что компаниям эффективнее заранее договориться о правилах съемки. В гайдлайнах нужно указать, что можно снимать, какие форматы допустимы и где проходит граница приватности.

Эксперт добавила, что осознанность работает лучше давления. Главная задача — выстроить культуру, при которой сотрудники сами не захотят навредить компании.

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