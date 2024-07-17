HR-консультант Махмутова: психологический комфорт важен на работе

Стресс на рабочем месте плохо влияет на производительность сотрудников, их способность концентрироваться и принимать обоснованные решения, сообщила РИАМО HR-консультант и эксперт по управлению человеческими ресурсами, член ассоциации консультантов по подбору персонала (АКПП), лауреат премии People Awards – 2024 в номинации «HR-эксперт года» по версии журнала Teens and People Диана Махмутова.

«Рабочая среда существенно влияет на эмоциональное и психологическое состояние сотрудников. Неблагоприятная атмосфера может привести к тревоге, депрессии и другим психическим расстройствам, что, в свою очередь, ухудшает общее благополучие работников», — сказала Махмутова.

Она предупредила, что бессонница, вызванная стрессом на работе, может привести к различным заболеваниям, включая ожирение, диабет и сердечно-сосудистые проблемы.

По ее словам, поэтому создание здоровой рабочей среды, в которой каждый сотрудник чувствует поддержку и защищенность, является крайне необходимым.