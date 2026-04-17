HR-эксперт Мурадян назвал гибрид 3/2 самым эффективным форматом работы

Компании постепенно отказываются от полной удаленки и возвращают сотрудников в офис. По словам Гарри Мурадяна, наиболее результативным остается гибридный формат — три дня в офисе и два дня из дома.

«Сейчас тренд такой, что с полной удаленки сотрудников возвращают обратно в офисы, потому что исследования показывают, что самый сильный выхлоп эффективности работника – это когда он работает гибрид 3/2. То есть три дня – в офисе и два – из дома. И работники, и работодатели отвечали в большом исследовании от АНКОР, где опрашивали 12 000 человек, что это – самый эффективный формат», — подчеркнул Гарри Мурадян в эфире радио Sputnik.

Эксперт добавил, что возвращение в офис иногда используют как инструмент давления на сотрудников на фоне сокращений.

«Сейчас на офисных позициях идут сокращения, найти работу становится труднее. И, в связи с этим скажу, что да, некоторые работодатели используют этот инструмент как манипуляцию для того, чтобы принудить работников написать заявление по собственному желанию. Таким работникам я рекомендую обращаться к хорошим HR-экспертам, карьерным консультантам, чтобы те помогли защитить их права», — советует Гарри Мурадян.

