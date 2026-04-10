Хотите сосну? В Подмосковье удивились многомиллионным ценам на деревья

Подходящую для благоустройства сосну продают в Подмосковье за 4,2 млн рублей

Эксперт в строительстве загородной недвижимости Александр (имя изменено — ред.) удивил пользователей Сети, показав многомиллионный ценник на взрослые деревья, которые выращивают и продают для благоустройства территории.

Он рассказал, что выбирал дерево, чтобы оформить въездную группу в доме в поселке Жуковка на Рублевке. Нужно было что-то масштабное, поэтому остановились на взрослой сосне.

По словам Александра, когда он искал подходящее дерево, то столкнулся с удивительными ценами. За сосну просили более 4,2 млн рублей. Также к общей стоимости добавляется еще 70% — на логистику, технику и посадку. В итоге одно взрослое дерево может обойтись покупателю в 7 млн рублей.

Специалист отметил, что на таких примерах становится понятно, почему благоустройство участка недешево обходится его владельцам.

