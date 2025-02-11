Хороший мужик: в Дагестане рассказали о враче, занявшемся сексом на камеру

Знакомый рассказал о дагестанском главвраче, попавшем в секс-скандал на работе

Знакомый 67-летнего главврача Чародинской ЦРБ в Дагестане рассказал, что медик пользовался уважением в республике, пока не попал в секс-скандал. По его словам, соотечественники в шоке от поступка мужчины, сообщает Daily Storm .

Главврач работал в Чародинской ЦРБ с 2008 года. По профессии он психиатр. Знакомый охарактеризовал его как хорошего человека и специалиста. До этого мужчина был главврачом санэпидемстанции.

«Местные люди о нем отзываются положительно. Очень хороший мужик. Толковый хозяйственник», — рассказал знакомый врача.

У главврача есть семья — три дочери и сын — все медики. Сейчас в населенном пункте все обсуждают скандальное видео, попавшее в Сеть. Многие не верят, что он мог так себя повести.

«Все уважают его. А сейчас весь район в шоке», — отметил мужчина.

В администрации Чародинского района не стали комментировать инцидент. Оказалось, что главный персонаж на видео не только заслуженный врач Дагестана, но и член партии «Единая Россия». Там назвали историю очень неприятной.

Ранее в Сети появилось видео, на котором 67-летний главврач Чародинской ЦРБ занялся сексом с коллегой сразу после совещания. Мужчина забыл выключить камеру. В пикантном ролике он находится в собственном кабинете.

После размещения видео в Сети 67-летний заслуженный врач республики сразу ушел на больничный. Позже стало известно о его увольнении.