Главврача Чародинской ЦРБ уволили после секса на камеру

67-летний главврач Чародинской ЦРБ в Дагестане был уволен из больницы после того, как интимное видео из его кабинета было опубликовано в Сети, сообщает Baza .

Мужчина написал заявление об увольнении по собственному желанию. Это произошло в понедельник, 10 февраля.

До этого в Сети появился пикантный ролик, в котором врач занимается оральным сексом с медсестрой в своем кабинете. Отмечается, что мужчина забыл выключить камеру после совещания в формате видеоконференции.

При этом сам мужчина утверждает, что уволился из-за возраста. Он сказал, что нужно «уступить дорогу молодым», а видео якобы никак не повлияло на его решение.

Также отмечается, что девушка из секс-ролика все еще продолжает работать в Чародинской ЦРБ.