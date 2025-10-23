«Хорошие темпы»: Хуснуллин оценил развитие Ставрополья

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Ставропольский край заявил, что регион стабильно развивается, сообщает «Победа 26» .

«Ставрополье участвует во всех федеральных программах. Работаем над выполнением задач, которые поставил президент. Мы определили 30 опорных населенных пунктов, в которых к 2030 году должны на 30% улучшить качество жизни», — сказал губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, на сегодня в опорные населенные пункты Ставрополья вложено уже 25 миллиардов рублей, уровень газификации достиг 99%, а обеспеченность интернетом — 100%.

Ранее Марат Хуснуллин одобрил начинания, предложенные Владимиром Владимировым, касающиеся возведения водопроводной сети и улучшения дорожной инфраструктуры в поселениях.

Кроме того, в середине октября в Ставрополье стартовала серия региональных дней III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».

