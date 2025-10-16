16–17 октября 2025 года в Ставропольском крае начинается серия региональных дней III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» — масштабной площадки, объединяющей представителей власти, бизнеса и общественности со всей страны. Форум направлен на укрепление институтов местного самоуправления, развитие территорий и повышение качества жизни граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минтерполитики Подмосковья.

Ключевая тема первого регионального дня — «Партнерство государства и бизнеса как инструмент ускоренного роста». Участники обсудят современные подходы к взаимодействию муниципалитетов и предпринимательского сообщества, возможности привлечения инвестиций, а также практические шаги по созданию комфортной среды для реализации проектов, значимых для жителей.

От Московской области в форуме принимает участие Петр Ульянов, председатель Совета депутатов городского округа Люберцы. Он представит успешные кейсы Подмосковья в сфере государственно-частного партнерства и расскажет о механизмах, которые позволяют муниципалитетам эффективно развивать социальную и инфраструктурную сферы.

«Муниципальные площадки сегодня становятся ключевыми драйверами развития. Форум „Малая Родина — сила России“ — это возможность не только обменяться опытом, но и найти единую стратегию для устойчивого движения вперед. Только в диалоге власти, бизнеса и общества можно добиться реальных результатов», — отметил Петр Ульянов.

В программе форума — дискуссионные панели, мастер-классы и тематические лекции, посвященные вопросам муниципального управления, инвестиционного развития, поддержки малого и среднего бизнеса, новым стандартам корпоративной социальной ответственности и перспективам государственно-частного взаимодействия.

Знаковым событием станет открытая встреча с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым в формате «Прямой разговор», модератором которой выступит сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева. Впервые в рамках форума будут работать инвестиционные гостиные, а также пройдут мероприятия социальной направленности и расширенная культурная программа, знакомящая участников с традициями и самобытностью региона.

Ставропольский край считается одним из лидеров муниципальной реформы: объединение городских и сельских поселений в округа дало новый импульс развитию территорий и позволило выстроить современную модель взаимодействия между регионами и органами местного самоуправления. Этот успешный опыт станет важной темой для обсуждения и обмена практиками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.