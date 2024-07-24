Хоккеист КХЛ Ансель Галимов выступит в Клину с мастер-классом

Впервые в Клину на арене Ледового дворца имени Валерия Харламова нападающий московского «Спартака», выступающий в КХЛ, Ансель Галимов проведет мастер-класс для юных хоккеистов отделения хоккея «Клин спортивный» и игроков Студенческой хоккейной лиги команды «РГСУ — Клин». В рамках мероприятия также пройдет фото- и автограф-сессия, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Встреча со звездой хоккея состоится в Клину 25 июля в 14:00. Мероприятие организовано Администрацией городского округа Клин и Филиалом РГСУ в Клину.

16 мая в Клину побывал нападающий Магнитогорского «Металлурга» клинчанин Игорь Гераськин. Он привез в родной город Кубок Гагарина. У юных хоккеистов Клина была возможность пообщаться со звездой хоккея и сфотографироваться с легендарным трофеем.

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