Ход ремонта в детсаду и Георгиевской гимназии Егорьевска проверил депутат Мособлдумы

В Егорьевске продолжается капитальной ремонт начальной школы Георгиевской гимназии и детского сада школы № 1. Эти проекты являются частью программы губернатора Подмосковья «Строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры на 2023–2027 годы», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы находятся под постоянным наблюдением, в том числе — родительской общественности.

Депутат Мособлдумы Максим Коркин совместно с председателем Совета депутатов городского округа Егорьевск Михаилом Лавровым провели контрольную проверку капремонта на обоих объектах.

В Георгиевской гимназии демонтаж внутренней отделки уже завершён, рабочие демонтируют кровлю и перекрытия. Строительные материалы для нового устройства перекрытий сюда уже поступили.

В помещении детского сада школы № 1 во 2-м микрорайоне демонтажные работы полностью завершены. Здесь появится спортивный зал, кабинет дополнительного образования, обновят пищеблок. В группах установят систему «теплый пол», а также обновят фасад и кровлю. Проектная документация готова и будет вскоре отправлена в Мособлэкспертизу.

«Очень хорошо, что подрядчики начали работы в этом году. Чтобы все подводные камни были выявлены заранее и было время на их решение. Задача однозначна — чтобы ремонт был выполнен в срок, и уже в следующему году дети смогли в него вернуться», — отмечает депутат Мособлдумы Максим Коркин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.