Хлебокомбинат Сергиева Посада отметил 90-летие фестивалем «Хлеба и зрелищ»

Хлебокомбинат Сергиева Посада 12 сентября отметил 90-летие фестивалем «Хлеба и зрелищ» в галерее «АртБаза», где представили работы местных художников и провели праздничную программу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юбилейное мероприятие прошло 12 сентября в художественной галерее «АртБаза». Для фестиваля организовали выставку, посвященную хлебу. В ней представили работы 12 сергиевопосадских художников, которые посетили предприятие на экскурсии с директором хлебокомбината Араратом Царукяном.

Гости фестиваля участвовали в конкурсах и чаепитии с продукцией хлебокомбината. Камерную атмосферу праздника создал Сергиево-Посадский муниципальный оркестр.

«Для гостей фестиваля провели конкурсы и устроили чаепитие с продукцией хлебокомбината. Особую камерную атмосферу праздника подарил Сергиево-Посадский муниципальный оркестр», — отметил создатель галереи «АртБаза» Валерий Яжук.

Фестиваль посетили депутат Госдумы Сергей Пахомов и депутат окружного совета Тимофей Лагутин. Сергей Пахомов поздравил коллектив с юбилеем, отметил значение предприятия для обеспечения жителей округа качественной хлебобулочной продукцией и пожелал ему процветания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.