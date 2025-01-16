Хитрая схема: в Кузбассе распространился очередной вид мошенничества

В новой схеме мошенники сообщают кузбассовцам о переводе денег на их счета

В городах Кемеровской области появился новый вид мошенничества: злоумышленники сообщают жертвам о якобы случайном переводе денег на их счета и заставляют вернуть средства обратно, сообщает Сiбдепо.

«Схема работает по такому признаку. У человека на телефоне всплывает пуш-уведомление от банка „Перевод от такого-то человека. +3000 рублей“. Следом приходит другое сообщение: „По ошибке переслал вам 3 тысячи, прошу вернуть по такому-то номеру“», — рассказал управляющий отделением Банка России по Кузбассу Сергей Драница.

По его словам, на самом деле мошенник переводит гражданину совсем маленькую сумму — например, 1 рубль, но в приложении все равно появляется общий чат, туда отправляют текст, имитирующий уведомление о переводе.

Жителям советуют не торопиться с переводом средств, а сначала сделать выписку по счету и все несколько раз перепроверить.