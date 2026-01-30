Хинштейн сообщил о новых подробностях полученных в ДТП травм
Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал в Telegram-канале, что ему диагностировали еще три сломанных ребра и два поврежденных поперечных отростка позвонка.
«Это не смертельно, но достаточно неприятно, и реабилитация займет определенное время», — написал Хинштейн.
Он добавил, что продолжает лечение в областной клинической больнице, внимательно следит за ситуацией в регионе и намерен вместе с врачами сделать все для скорейшего возвращения к полной рабочей активности.
Авария произошла 22 января. Губернатор направлялся в Конышевский район, но на скользкой дороге автомобиль потерял управление и вылетел на обочину. Ранее сообщалось только о переломе бедра.
