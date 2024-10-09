Хинштейн: работа Discord в России может быть возобновлена, но есть нюанс

Мессенджер Discord сейчас — анонимное сообщество. Он был создан для использования в онлайн-играх, но со временем стал активно применяться мошенниками, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он пояснил, что такие хорошие условия для преступников создает отказ владельцев мессенджера от подтверждения сведений о номере телефона при регистрации, как того требует российское законодательство.

Депутат напомнил, что Роскомнадзор направил администрации мессенджера требования удалить свыше 1 тыс. противоправных материалов, в том числе и с детской порнографией, призывами к самоубийству, пропагандой ЛГБТ и т. д. Но часть из них так и остается в доступе. Там все еще распространяется запрещенная информация.

«Тем не менее, если сервис выполнит требования нашего законодательства (удалит противоправные материалы и обеспечит авторизацию пользователей), работа Discord в России может быть возобновлена», — написал парламентарий в Telegram-канале.

Ранее Роскомнадзор заблокировал в РФ мессенджер Discord. Такое решение ведомство приняло из-за нарушения платформой законодательства страны.