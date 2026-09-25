Хавьер Бардем призвал лишить певицу Пинк статуса посла ЮНИСЕФ

Хавьер Бардем поддержал петицию с требованием лишить Пинк статуса посла доброй воли ЮНИСЕФ после ее критики рэпера Маклемора, сообщает «Царьград» .

Бардем опубликовал в Instagram* призыв поддержать петицию группы Swifties Against Genocide. Кампания началась после выступления Маклемора в туре Эда Ширана. Рэпер исполнил песню в поддержку палестинцев, а на экране показывали изображения, связанные с войной в Газе.

«Свободную Палестину», — несколько раз выкрикнул Маклемор на концерте.

Пинк назвала позицию рэпера оппортунистической и поделилась публикацией со страницы о борьбе с антисемитизмом. Ее авторы обвинили Маклемора в распространении пропаганды и предложили Эду Ширану вернуть зрителям деньги за билеты.

Авторы петиции считают, что высказывания Пинк противоречат принципам нейтралитета и сострадания ЮНИСЕФ. Они требуют лишить певицу статуса посла доброй воли и указывают на необходимость защищать права всех детей, включая палестинских детей в секторе Газа.

Сначала петиция собрала около 150 тысяч подписей. Позже, по данным ряда СМИ, их число превысило 190 тысяч. ЮНИСЕФ не комментировал инициативу и не сообщал об изменении статуса Пинк.

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