«Хатико» с Парнаса: собака несколько часов ждала хозяина, которого увезли на скорой

В Петербурге собака несколько часов преданно ждала своего хозяина, которого увезли на скорой помощи. В настоящее время местному «Хатико» нашли временный дом, пока хозяина не выпишут из больницы, сообщает Mash .

Инцидент произошел в районе Парнас на севере Северной столицы. Мужчина поскользнулся на льду и сломал ногу. Пострадавшего в состоянии средней тяжести доставили в больницу. При этом на месте осталась собака по имени Ася, которая все это время продолжала ждать своего хозяина.

Неравнодушные местные жители организовали поиски в соцсетях и нашли временный дом для собаки, пока ее хозяина не выпишут из медучреждения.

По словам местной жительницы Людмилы, сначала Ася вела себя агрессивно, но со временем стала более приветливой и даже пошла на контакт с женщиной. Позже владелец собаки связался с ней и сообщил, что из-за операции будет находиться в больнице несколько недель.

Все это время собака будет жить в новом доме. Ася уже освоилась, с удовольствием ест и играет с другими питомцами Людмилы.

Ранее башкирский «Хатико» 4 дня преданно прождал на берегу 59-летнего утонувшего хозяина. дворняга по кличке Белка с берега наблюдала за извлечением трупа хозяина из воды.