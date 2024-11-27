Башкирский «Хатико» 4 дня преданно ждет на берегу утонувшего хозяина
МЧС: в Башкирии верный пес ждет на берегу своего утонувшего хозяина
В Башкирии дворняга по кличке Белка 4 дня преданно прождала на берегу 59-летнего утонувшего хозяина, сообщает пресс-служба МЧС России.
Трагедия произошла в селе Караидель. Мужчина хотел сократить путь и переехать реку на велосипеде, однако тонкий лед треснул в 100 метрах от берега и велосипедист ушел под воду. Очевидцы пытались спасти мужчину, однако он утонул.
При попытке спасти велосипедиста один из мужчин также провалился под лед, но его спасли и оперативно госпитализировали.
Сотрудники МЧС достали велосипед на следующий день, а поиски тела утонувшего мужчины завершились в среду. За извлечением трупа хозяина из воды с берега наблюдала преданная Белка.