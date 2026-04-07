Хасбик приехал на помощь пострадавшим от сильнейшего потопа жителям Дагестана

Известный блогер Хасбик (Хасбулла Магомедов) приехал на помощь жителям Дагестана, пострадавшим от сильнейшего потопа. Ситуация остается сложной, сегодня по всей республике снова прогнозируют сильные дожди, сообщает SHOT .

Хасбик, боец ММА Мурад Мачаев и блогер Асланбек Даудов участвуют в ликвидации последствий разрушений и поиске пропавших людей в населенном пункте Мамедкала. В поселке разрушены дома, размыты дороги и потоком воды смыло заборы. Одну из пенсионерок снесло сильным потоком воды, когда она сидела в своем доме, женщину до сих пор ищут.

Также жителям республики активно помогают такие блогеры и артисты как Ида Галич, Сергей Романович, Сати Казанова, Виктория Боня, певица Зайнаб Махаева, народная артистка Дагестана Замира Дандамаева и другие.

Самые сильные подтопления зафиксированы в горных районах Дагестана. В настоящее время отрезан от мира Кулинский район, где сильный потоп наблюдается в населенном пункте Хосрех. Местные жители жалуются на нехватку бензопил, генераторов и насосов для откачки воды.

