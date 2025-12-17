Хакеры угрожают слить в сеть данные о пользователях порноресурса Pornhub

Хакеры украли данные пользователей крупнейшего в мире порноресурса Pornhub и угрожают слить их в сеть, если им не заплатят, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Reuters.

За кражей данных стоит группировка ShinyHunters. Хакеры утверждают, что выкрали информацию об истории поиска и просмотра, а также «другие данные о пользователях. По их словам, эти сведения содержат „чувствительные детали“.

Группировка заявила, что всего получила доступ к якобы 200 млн записей о пользователях порноресурса. Хакеры требуют выкуп и грозятся слить все данные в сеть, если не получат деньги.

«Мы требуем выкупа в биткоине, чтобы предотвратить публикацию данных и удалить их», — сообщили ShinyHunters.

При этом, по данным Reuters, сведения могли быть украдены не у самого Pornhub, а у стороннего поставщика услуг анализа данных — компании Mixpanel.

Ранее стало известно, что бывший владелец Pornhub Бернд Бергмайр захотел купить санкционные активы «Лукойла». Он обратился в Минфин США с предложением о покупке.

