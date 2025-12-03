Миллиардер из порноиндустрии возжелал «Лукойл»

Австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр, известный как бывший владелец контрольного пакета акций компании MindGeek (владеющей, в частности, самым популярным в мире порносайтом Pornhub), обратился в Минфин США с предложением о покупке международных активов российского нефтегиганта «Лукойл». Об этом сообщает американское агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Санкции вынудили одну из крупнейших нефтяных компаний России выставить на продажу часть своих международных активов, отмечает издание. Разрешение на переговоры с «Лукойлом» у американских властей уже запросили многочисленные потенциальные покупатели, включая нефтяных гигантов Exxon Mobil и Chevron.

Через своего адвоката Бергмайр отказался уточнять, какие именно активы его интересуют и обращался ли он уже непосредственно в «Лукойл». Однако он подтвердил свой интерес к нефтяному бизнесу.

«Очевидно, что Lukoil International GmbH станет отличной инвестицией, и любой был бы рад владеть этими активами», — заявил бизнесмен.

В Минфине США отказались комментировать вопрос, контактировал ли Бергмайр с ведомством.

Бернд Бергмайр продал MindGeek в 2023 году. Состояние бизнесмена в 2021 году оценивалось не менее чем в 1,2 млрд фунтов стерлингов.

Активы, которыми заинтересован австрийский миллиардер, принадлежат компании Lukoil International GmbH с головным офисом в Вене. Согласно данным за 2024 год, общая стоимость этих активов оценивается в 22 миллиарда долларов. В структуру компании входят нефтеперерабатывающие заводы в Европе, доли в крупных нефтяных месторождениях в Казахстане, Узбекистане, Ираке и Мексике, а также сотни автозаправок по всему миру.

Ранее президент Румынии Никушор Дан также заявил, что местный нефтеперерабатывающий завод Petrotel, который принадлежит «Лукойлу», может «на ограниченный период» перейти под контроль румынского правительства.

