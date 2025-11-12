Румынский президент захотел российский нефтезавод

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Petrotel в Румынии, который принадлежит российскому «Лукойлу», может «на ограниченный период» перейти под контроль местного правительства, заявил румынский президент Никушор Дан во время пресс-конференции. По его словам, Бухарест заинтересован в приобретении объекта, но на намерен «торопиться с этим процессом», сообщает ТАСС .

«Есть вариант, который, однако, нуждается в особых нормативных рамках, <…> чтобы на ограниченный период НПЗ перешел к румынскому государству», — заявил Дан.

Президент добавил, что в Румынии действуют сеть автозаправок и НПЗ, которыми владеет «Лукойл». По словам Дана, Petrotel «важен» для страны, но пока он закрыт на ремонт и возобновит работу только через несколько недель.

Дан подчеркнул, что если НПЗ «Лукойла» «больше не будет работать», то румынам придется увеличивать импорт нефти, что правительство считает «проблемой».

