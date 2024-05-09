Хакеры России опубликовали на украинских сайтах цитату Путина о братстве народов

Российские хакеры взломали сайты Украины, главным образом — интернет-страницы вузов, лицеев и других учебных заведений, и разместили там поздравление президента РФ Владимира Путина с Днем Победы, сообщает РИА Новости.

На сайтах появилась цитата российского лидера о братстве российского и украинского народов. Один из участников хакерской группы «Килобайт V» сообщил, что таким образом хакеры поздравили учеников и студентов с общим великим праздником.

Поздравление и разъяснения относительно общей истории и общей победы народов СССР над нацизмом разместили на более чем ста сайтах по всей Украине.

Хакеры добавили, что они не мешали работе ресурсов, а опубликовали на главных страницах фотоколлаж с несколько сокращенной цитатой Путина.

Ранее в Москве завершился парад Победы на Красной площади, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Парад с центральной трибуны принимал президент РФ Владимир Путин. На мероприятии были иностранные главы государств, ветераны ВОВ, участники СВО.