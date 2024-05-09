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Парад Победы на Красной площади в Москве завершился

В Москве завершился Парад Победы на Красной площади, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Парад с центральной трибуны принимал президент РФ Владимир Путин. По традиции на нем присутствовали ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, а также бойцы СВО. Участниками парада стали более 9 тыс. человек и 70 единиц техники.

Перед началом события на Красную площадь вынесли флаг России и Знамя Победы. Глава государства Владимир Путин обратился с торжественной речью к россиянам. Также собравшиеся отдали дань уважения погибшим воинам и труженикам тыла ВОВ минутой молчания.

В церемонии также приняли участие приехавшие на празднование Дня Победы лидеры ряда иностранных государств.

Во главе колонны военной техники по Красной площади проехал легендарный танк Т-34. Авиация, принимающая участие в параде Победы, пролетела над Красной площадью и окрасила небо над Кремлем в цвета российского флага.