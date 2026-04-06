Хайкин: ожидаем прирост посещений парков Подмосковья на 12 млн

В этом году прогнозируется, что в парках Московской области будет прирост на 12 млн посещений, сообщил зампред правительства Подмосковья — министр благоустройства Михаил Хайкин.

Он уточнил, что на сегодняшний день в регионе 219 парков. Планируется, что к концу летнего сезона их будет 231.

«В этом году мы ожидаем прирост 12 млн посещений (к 2025 году — ред.), (всего — ред.) 105 млн посещений», — сказал Хайкин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По его словам, самые топовые по посещению парки находятся в Балашихе, Пушкине, Мытищах, Одинцове, Химках, Долгопрудном, Истре.

Также зампред правительства — министр благоустройства региона затронул тему подготовки парков к летнему сезону. Там будут проведены уборка и вывоз снега, прометание и промывка дорожек, удаление аварийных деревьев, сбор листвы и так далее.

«Наша задача к майским праздникам парки полностью привести в порядок», — добавил Хайкин.

Как отметил зампред правительства — министр благоустройства, до 1 мая нужно провести акарицидную обработку парков (против клещей). За день нужно предупредить посетителей парка об обработке, сами работы следует провести в утреннее время. И важно донести информацию, что обработка проведена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа по приведению в достойный вид скверов, парков и памятников важна для региона. Важный показатель — когда жители с удовольствием посещают благоустроенные места.

«В своей региональной программе мы делаем парки в лесах, мы реконструируем центральные скверы и мемориалы, все это — важная работа», — сказал Воробьев.

