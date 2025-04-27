Хабаровский край присоединяется к форуму «Сильные идеи для нового времени»

Хабаровский край в пятый раз присоединяется к масштабному событию — форуму «Сильные идеи для нового времени». Предложить свои идеи могут все желающие, сообщил губернатор Хабаровского края Виктор Демешин.

«Не упустите возможность сделать свой вклад в развитие края и всей России! Ваши идеи и бренды могут стать частью большого успеха. Вперед, Хабаровский край! Давайте вместе создавать будущее!» — написал Демешин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что за предыдущие годы жители региона уже представили на форуме около 800 предложений. Заявку на участие можно подать на сайте идея.росконгресс.рф до 15 мая текущего года.

По словам главы региона, на платформе каждый может предложить идею, отслеживать ее развитие, получать поддержку и отзывы экспертов. В июле в Москве пройдет форум, где руководству страны представят 10 лучших проектов.

Кроме того, хабаровские предприниматели могут принять участие в конкурсе растущих российских брендов «Знай наших». Призеры получат поддержку в развитии, доступ к образовательным программам и консультациям, а также продвижение на маркетплейсах. Более подробная информация на сайте знайнаших.аси.рф.

«Проявить себя, заслужить признание на федеральном уровне и стать полезным своему региону и своей стране — можно уже сейчас!», — заключил губернатор.

Ранее стало известно, что жители Северо-Кавказского федерального округа направили на форум «Сильные идеи» уже более 80 заявок, большинство из которых находятся в социальном и предпринимательских треках.