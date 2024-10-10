ГУФСИН опровергло информацию о срабатывании браслетов блогеров Чекалиных

В ГУФСИН России по Московской области опровергли информацию о срабатывании электронных браслетов у скандально известных блогеров Валерии и Артема Чекалиных, которых обвиняют в незаконном выводе 250 млн рублей за границу, сообщает РИА Новости .

Информация о срабатывании электронных браслетов у Валерии и Артема Чекалиных, обвиняемых в незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей, не соответствует действительности, нарушений условий домашнего ареста нет, сообщили в ГУФСИН России по Московской области.

«Информация, распространяемая в Telegram-каналах о том, что у В. Чекалиной и А. Чекалина якобы сработали электронные браслеты, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В ГУФСИН добавили, что в ходе расследования не было выявлено фактов нарушения обвиняемыми порядка и условий домашнего ареста, технические средства исправно работают.

По данным следствия, Чекалины совместно с партнером по бизнесу Романом Вишняком вывел из России более 250 млн рублей. Предварительно, фигуранты дела использовали для преступной схемы банк в Дубае и поддельные документы.

Чекалиным грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей за валютные операции с использованием подложных документов. Столичный суд поместил Валерию и Артема под домашний арест.