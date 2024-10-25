Гуфа допросили по делу о грабеже

Подмосковная полиция возбудила уголовное дело о грабеже по статье 161 УК РФ в отношении неустановленного круга лица после конфликта с участием рэпера Гуфа (Алексей Долматов), он был допрошен, сообщает РИА Новости .

При этом адвокат рэпера Сергей Жорин не стал комментировать эту информацию. Он подчеркнул, что с Алексеем проводятся следственные действия и что он уже принес публичные извинения всем участникам конфликта».

Ранее на Долматова составили протокол за мелкое хулиганство. Утром 23 октября музыкант, предположительно, ударил полицейского в банном комплексе и забрал его смартфон.

Гуф подрался с полицейским в банном комплексе в подмосковной Апрелевке. По имеющейся информации, во время конфликта сотрудник ДПС был не при исполнении и не представился полицейским.

Ранее сообщалось, что рэпер Гуф (Алексей Долматов) до сих пор пребывает в больнице подмосковного города Апрелевка. У музыканта отличное настроение, приятели посетили его и передали футболку футбольного клуба «Спартак».