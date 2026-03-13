Гудбай, Америка: уфимцы ломятся в закрывающийся магазин одежды из США

сегодня в 12:49

Огромная очередь собралась в закрывающемся магазине американской одежды в Уфе

Огромная очередь собралась в магазине американской одежды в Гостином дворе в Уфе, так как недавно компания объявила о закрытии, сообщает UFA1.RU .

По словам местного жителя, перед закрытием в магазин пришло много людей, очередь растянулась по всему коридору.

Согласно расписанию, магазин открылся чуть больше часа назад и будет принимать покупателей до 21:00.

