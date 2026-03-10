«Вообще еб******!»: кассирша напала на посетительницу в новосибирском ТРЦ

Инцидент произошел в воскресенье, 8 марта. На опубликованных кадрах видно, как продавщица замахивается бутылкой на девушку, после чего нападает на нее, вырывая из рук телефон.

«Это произошло только потому, что я была покупателем на кассе, а сотрудник магазина — видимо — был просто не в настроении», — подписала видео пострадавшая с ником nevolova._ в соцсетях.

Девушка выразила надежду, что администрация и служба безопасности ТРЦ разберутся в сложившейся ситуации и примут меры.

