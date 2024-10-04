Губернатору Воробьеву показали российский планшет KVADRA на отечественном ПО
Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Представитель резидента особой экономической зоны «Дубна», одного из крупнейших в РФ разработчика IT-оборудования YADRO, показал губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, зампреду правительства РФ Александру Новаку и замминистру Экономразвития Дмитрию Вахрукову отечественный планшет KVADRA. Об этом губернатор Московской области сообщил в своем Telegram-канале.
Планшет KVADRA функционирует на российской операционной системе KvadraOS. Подготовка пилотной версии программного обеспечения завершится только в 2025 году.
На опубликованном губернатором Воробьевым видео заметно, что планшет KVADRA компактный, тонкий. Устройство оснащено сенсорным экраном и камерой. При этом разработка полностью отрезана от сервисов западных стран, например, Google.
Ранее Воробьев и Новак провели встречу во время II Международного форума ОЭЗ в Дубне. Они посетили два производства и пообщались с остальными резидентами особых экономических зон в Подмосковье.
Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области