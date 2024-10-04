сегодня в 17:52

Губернатору Воробьеву показали российский планшет KVADRA на отечественном ПО

Представитель резидента особой экономической зоны «Дубна», одного из крупнейших в РФ разработчика IT-оборудования YADRO, показал губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, зампреду правительства РФ Александру Новаку и замминистру Экономразвития Дмитрию Вахрукову отечественный планшет KVADRA. Об этом губернатор Московской области сообщил в своем Telegram-канале .

Планшет KVADRA функционирует на российской операционной системе KvadraOS. Подготовка пилотной версии программного обеспечения завершится только в 2025 году.

На опубликованном губернатором Воробьевым видео заметно, что планшет KVADRA компактный, тонкий. Устройство оснащено сенсорным экраном и камерой. При этом разработка полностью отрезана от сервисов западных стран, например, Google.

Ранее Воробьев и Новак провели встречу во время II Международного форума ОЭЗ в Дубне. Они посетили два производства и пообщались с остальными резидентами особых экономических зон в Подмосковье.