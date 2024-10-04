сегодня в 15:41

Александр Новак и Андрей Воробьев пообщались с резидентами ОЭЗ Подмосковья

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетили фирму «Энкор», производство «Ядро Фаб Дубна» и пообщались с остальными резидентами особых экономических зон (ОЭЗ) Московской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Новак и Воробьев провели встречу во время II Международного форума ОЭЗ в Дубне.

На территории этой особой экономической зоны функционирует более 160 компаний. ОЭЗ «Дубна» весьма успешна, отметил Воробьев.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.